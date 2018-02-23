В Измите почтят память жертв Ходжалинского геноцида

23 февраля 2018 00:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецком Измите почтят память жертв Ходжалинского геноцида.

В связи с 26-й годовщиной трагедии 23 февраля в городе будет проведена церемония поминовения жертв Ходжалинской трагедии.

Напомним, что в ноябре прошлого года в городе Измит был возведен комплекс, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида. На памятнике запечатлены государственные флаги Азербайджана и Турции, выбиты слова «Не забудем Ходжалы».

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Когда цветет миндаль», посвященного годовщине Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Общество 22 февраля 23:13
Ходжалы – место, где умерла человечность - помощник президента Турции
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 20:13
В БГУ почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Общество 22 февраля 19:22
В Баку прошла презентация книги «Говорят свидетели Ходжалы» (ФОТО)
Политика 22 февраля 18:15
Неждет Унувар: Ходжалы – кровоточащая рана Азербайджана и Турции
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 18:01
В Анкаре прошло мероприятие, посвященное 26-й годовщине Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 17:55
В Израиле будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида
Политика 21 февраля 20:02
AS Group İnvestment поминает Ходжалинскую трагедию интеллектуально-патриотическим соревнованием «Возвращение на Родину» (ФОТО)
Общество 21 февраля 19:25
В Турции не забыли о Ходжалинском геноциде - лидер партии
Нагорно-карабахский конфликт 20 февраля 21:04
В Турции открыты еще два парка, посвященные Ходжалы и Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 20 февраля 17:12
В Бундестаге пройдет симпозиум, посвященный 26-й годовщине Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 19 февраля 12:44
Утвержден План мероприятий в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Политика 12 февраля 11:52
В Турции возведен мемориальный комплекс, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 21 ноября 2017 17:41
Присоединяйтесь к петиции российского историка о признании Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 4 мая 2017 18:00
Хотелось бы, чтобы Италия высказала свою позицию в вопросе Ходжалинского геноцида - азербайджанский депутат
Нагорно-карабахский конфликт 27 апреля 2017 21:22
Конгрессмен США сделал заявление в связи с Ходжалинским геноцидом
Нагорно-карабахский конфликт 8 марта 2017 04:25
В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное 25-летию геноцида в Ходжалы (ФОТО)
Культура 28 февраля 2017 15:33
Загадай в своем сердце желание…Памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Культура 27 февраля 2017 14:51