Артур Расизаде: Главная причина нерешенности нагорно-карабахского конфликта - неконструктивная позиция Армении

БАКУ /Trend/ - Главная причина нерешенности нагорно-карабахского конфликта - неконструктивная позиция преступного руководства Армении, опирающегося на своих покровителей, попытка всячески затянуть решение этой проблемы. Об этом премьер-министр Артур Расизаде сказал, представляя в пятницу в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана отчет правительства.

Расизаде с сожалением отметил, что в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта серьезного поворота достигнуто не было.

Премьер подчеркнул, что глава государства держит под постоянным контролем этот вопрос, являющийся для страны самым болезненным, на всех международных мероприятиях и встречах требует решения в правовой плоскости и в рамках территориальной целостности Азербайджана данной проблемы. «Учитывая в решении конфликта, наряду с мирными переговорами, возможность также военного варианта, Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего неустанно повышает свою военную мощь, укрепляет материально-техническую базу армии, уделяет особое внимание ее обеспечению современным вооружением и боеприпасами», - сказал Расизаде.

Он отметил, что героический отпор, данный в ходе апрельских боев 2016 года в целях предотвращения очередной армянской провокации, еще раз наглядно продемонстрировал растущую год от года мощь азербайджанской армии.

«За прошедшие годы был создан оборонно-промышленный комплекс, имеющий большое значение в усилении обороноспособности страны, в 13,5 раза увеличен размер средств, выделяемых оборонной промышленности. На предприятиях министерства оборонной промышленности налажено производство более 1200 видов продукции, в том числе, бронетехники, беспилотников, различных видов стрелкового оружия и другого вооружения. Производимая сегодня в Азербайджане продукция военного назначения уже экспортируется в зарубежные страны», - сказал Расизаде.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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