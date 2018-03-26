Эльхан Алескеров: Армения обменивает ОДКБ на НАТО

БАКУ /Trend/ - В тени громких обвинительных заявлений премьер-министра Терезы Мэй в адрес Москвы, якобы, причастной к отравлению шпиона двойника Скрипаля, в Лондоне состоялись военно-политические переговоры и подписан план сотрудничества между военными ведомствами Великобритании и Армении.

План предусматривает осуществление более 20 совместных военных программ, не только на учебных объектах НАТО в Великобритании, но и на территории самой Армении. Событие из ряда вон выходящее, если учесть, что Армения - самый ближайший военный союзник России в регионе. Ереван является членом военного блока ОДКБ и тесно связан с этой организацией многочисленными двусторонними соглашениями, которые охватывают все сферы военного строительства. Подписанный в Лондоне документ - очередное звено в цепи «двурушничества» Еревана, с одной стороны требующего от ОДКБ и России защиты своей авантюрной, оккупационной политики в Нагорном Карабахе, а с другой, «за милую душу», без зазрения совести предающего интересы союзника.

Примечательно, что дипломатические усилия Еревана на пути к тесному военно-политическому сотрудничеству с НАТО, осуществляются негласно в условиях пика конфронтации России с Великобританией.

Армянские делегации зачастили с визитами не только в Лондон, но и в Вашингтон именно в период, когда Кремль был занят выборами, в разгар президентской гонки в России. В середине марта в Вашингтоне побывала многочисленная делегация парламента Армении во главе с вице-спикером Национального собрания Арпине Ованнисян, председателя парламентской комиссии Армена Ашотяна и представителей всех фракций армянского парламента.

Не отстал от армянских «народных избранников» новый президент Армен Саркисян, недавно назначенный на должность парламентом Армении. Щеголяя в Вашингтоне паспортом гражданина Великобритании, он пытался заручиться благословлением на президентском поприще со стороны армянской диаспоры. Было бы наивным считать случайным, появление в колоде армянских визитеров в Вашингтоне деятелей марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В частности, 14 марта состоялась беспрецедентная встреча в Конгрессе США другого «марионеточного президента» Бако Саакяна, который встретился с некоторыми членами комиссии Конгресса по внешним отношениям. Венцом заявлений этого степанакертского сапожника, руки которого по локоть в крови азербайджанских жителей Карабаха, было не мало не много, что «Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами Америки, было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики».

Видимо, представители правящего в Ереване «карабахского клана» окончательно пришли к выводу, что для Армении США и НАТО может стать альтернативой ОДКБ и российской системе региональной безопасности. Несмотря на видимые внутренние противоречия, практически все политические силы Армении, в том числе правящие в Ереване сподвижники Сержа Саргсяна и диаспора в этом вопросе единодушны. На фоне усиления противостояния России и США, Армения бросила своего союзника и вопреки обязательствам перед ОДКБ, полным ходом устремилась на углубление своих отношений с НАТО.

Принимая во внимание усердие армян, с целью поощрения Еревана, альянс периодически «приоткрывает» все новые и новые сферы сотрудничества с Арменией, а также предлагает ей новые финансовые дивиденды. Официальные лица НАТО заявляют, что «отношения с Ереваном будут углубляться настолько, насколько к этому готова Армения». Для этого в арсенале НАТО имеются многочисленные программы.

Одной из таких программ является создание в Армении учебного и образовательного центра НАТО, который, якобы, будет способствовать повышению охраны и эффективному надзору над границами. Многочисленные инициативы и программы, предлагаемые Еревану, проистекают из Концепции сдерживания и обороны НАТО, принятой в 2014 году, которая по своей сути является антироссийским проектом. Участие в этих программах Армении, являются грубым нарушением со стороны Еревана не только двусторонних договоренностей в оборонительной сфере, но и соглашений с Россией в рамках ОДКБ.

Постоянно спекулирующая темой «выстрела в спину Москвы» со стороны Турции, Армения без малейшего зазрения совести решила сама выступить в роли стрелка. Однако экспертов, хорошо знающих повадки представителей «карабахского клана», удивляет не столько их стремление «сидеть на двух стульях», сколько отсутствие реакции и молчаливое согласие на эти авантюры со стороны лавровского МИДа. О, причинах благосклонного отношения к действиям Еревана со стороны этого ведомства в Баку существует множество догадок. Так, или иначе, но, очевидным фактом является молчаливое согласие на подписание Арменией договора с ЕС в Брюсселе, отсутствие реакции на подписание плана военного сотрудничества в Лондоне и вашингтонский шабаш карабахских сепаратистов. Вне зависимости от причин, в силу которых член ОДКБ Армения инициирует сдачу позиций этого блока в регионе странам НАТО, в вопросе оккупированных территорий Нагорного Карабаха позиция Азербайджана непоколебима. Мы должны быть готовыми к принятию мер направленных на активизацию переговорного процесса и недопущению превращения проблемы оккупированных территорий в разменную монету во взаимоотношениях НАТО и ОДКБ. Создается новая региональная ситуация вокруг Азербайджана и мы должны ее должным образом оценить и использовать для решения главной внешнеполитической проблемы – Карабахской.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета "Baku Network", доктор философии

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.