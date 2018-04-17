Уничтожен квадрокоптер ВС Армении (ФОТО)

17 апреля 2018 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в результате бдительности подразделений ВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен квадрокоптер, принадлежащий ВС Армении, который пытался осуществить полеты над позициями азербайджанской армии в Тертерском направлении фронта, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Личный состав азербайджанской армии готов выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего - министр
Политика 12 апреля 11:29
Азербайджанские военнослужащие участвуют в голосовании на выборах Президента (ФОТО)
Политика 11 апреля 19:03
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 11 апреля 09:37
Азербайджан будет решительно пресекать провокации Армении - минобороны
Нагорно-карабахский конфликт 9 апреля 16:57
Возможные провокации Армении в преддверии президентских выборов в Азербайджане будут жестко пресечены – Закир Гасанов (ФОТО)
Политика 7 апреля 13:13
Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности
Политика 5 апреля 13:02
Эксперты Командования сухопутных войск США в Европе проводят семинар в Баку
Политика 4 апреля 14:07
Группа азербайджанских миротворцев отправилась в Афганистан (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 3 апреля 17:10
Азербайджан примет участие в конференции по международной безопасности в Москве
Политика 3 апреля 16:05
Армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах – минобороны
Политика 2 апреля 13:15
В ходе учений ВС Азербайджана провели этап боевых стрельб в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 2 апреля 12:34
Продолжаются учения ракетных и артиллерийских подразделений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 30 марта 18:36
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 29 марта 18:01
Минобороны: Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение, носят провокационный характер
Политика 29 марта 15:58
Распространение в соцсетях конфиденциальной информации служит интересам противника - минобороны Азербайджана
Общество 28 марта 16:08
Министр обороны Азербайджана примет участие в трехсторонней встрече глав минобороны в Турции
Политика 24 марта 13:33
В ходе учений ВС Азербайджана проведен основной этап с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 17:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 96 раз
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 15:05