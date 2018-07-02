Армении пора выполнять решения международных организаций по Нагорному Карабаху - Савельев

БАКУ /Trend/ - Решения Совета Безопасности ООН, Совета Европы и Европарламента по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, должны быть, наконец, претворены в жизнь.

Об этом сказал Trend в понедельник заместитель председателя комитета Госдумы России Дмитрий Савельев, комментируя итоги прошедшей в воскресенье в Джоджуг Марджанлы Джабраильского района конференции «Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе».

По словам зампредседателя комитета Госдумы, очевидна необходимость интенсифицировать усилия по реализации решений международного сообщества, которое неоднократно высказывалось в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики.

«В сложных современных условиях политической нестабильности и для России, и для Азербайджана очевидна необходимость расширения и упрочнения связей наших стран, так как вместе два наших государства способны обеспечить мир и стабильность в Закавказье. И сегодня данное утверждение обрело особую актуальность в свете событий в Армении, которые несут угрозу дестабилизации всего региона», – отметил Савельев.

Зампредседателя ещё раз подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнёром и непосредственным сосед России, а также самым большим и экономически развитым государством Южного Кавказа.

«Географически и в этнорелигиозном смысле расположившись на перекрёстке цивилизаций, Азербайджан служит своеобразным мостом между Россией и Ближним Востоком. При этом за четверть века независимости Азербайджан стал важным игроком энергетического рынка и крупным транспортным узлом. Страна провела настоящую урбанистическую революцию, создала мощную экономическую инфраструктуру и сильную армию», – сказал российский политик.

Савельев напомнил, что в последние пять-шесть лет товарооборот между Азербайджаном и Россией неуклонно растёт, отлаживаются кооперационные связи в экономике, начато сотрудничество в сфере добычи и транспортировки нефти и газа, спецслужбы обеих стран успешно объединяют свои усилия в борьбе с терроризмом, пресекая деятельность радикальных групп на своей территории.

«Особо хотелось бы отметить внешнеполитическую солидарность Азербайджана с Россией. Зачастую Москва и Баку выступают с единой позицией при решении важных мировых проблем. Не так давно Азербайджан официально отказался присоединиться к режиму санкций против России, введённому США и рядом западных стран, заявив, что не будет участвовать в проектах и санкциях против дружественных ему народов», – отметил зампредседателя комитета Госдумы.

Савельев подчеркнул, что в Минской группе ОБСЕ именно Россия предпринимает усилия к тому, чтобы мирным путем разрешить карабахскую проблему, в то время как активность остальных членов Минской группы, к сожалению, явно недостаточна.

«А пока международное сообщество бездействует, Азербайджан вынужден предпринимать самостоятельные шаги. Все мы свидетели того, что в конце мая 2018 года село Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики и находящиеся вокруг важные стратегические высоты были освобождены от оккупации. В целом, под контроль взята территория в 11 тысяч гектаров, свыше 8 тысяч гектаров из которых пригодны для земледелия», – заключил Савельев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы России Дмитрий Савельев, в ходе состоявшейся в воскресенье в Джоджуг Марджанлы Джабраильского района конференции, заявил, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана должны быть возвращены безоговорочно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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