TRT World посвятил передачу освобождённому от армянской оккупации азербайджанскому селу Гюннут

БАКУ /Trend/ - TRT World посвятил передачу освобождённому от армянской оккупации селу Гюннут в Нахчыване.

В передаче отмечается, что Нахчыванская Автономная Республика стала горячей точкой в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

«Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана земля неоспоримой красоты. Но склоны гор и широкие долины Нахчывана, где царили мир и спокойствие, стали горячими точками в конфликте между Арменией и Азербайджаном», - говорится в материале.

Как отмечается, военные чиновники азербайджанской стороны заявляют, что они давно готовили специальную операцию по возвращению территории, которая находилась под армянской оккупацией. Более 200 спецназовцев Азербайджана штурмовали позиции армянских военных и отвоевали более 110 квадратных километров территории, которая когда-то была оккупирована армянами, говорится в материале.

Отметим, что в результате успешных действий, проведенных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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