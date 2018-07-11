Хикмет Гаджиев: Кампания по прохождению воинской службы сыном Пашиняна в Карабахе превращена в шоу

11 июля 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кампания, проводимая армянскими СМИ в связи с прохождением воинской службы сыном премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Карабахе, превращена в шоу.

Об этом глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сказал на проведенной сегодня пресс-конференции.

Глава пресс-службы сказал, что таким образом популистское правительство Пашиняна пытается сохранить свой рейтинг и имидж в обществе. «Приближается 100 дней правления правительства Пашиняна: вместо принятия серьезных шагов для решения обострившихся социальных, политических и экономических проблем в течение этих ста дней, армянское правительство популистскими шагами пытается сохранить свой рейтинг», - отметил Гаджиев.

По словам главы пресс-службы, отправка граждан Армении на воинскую службу на территорию Азербайджана очередное свидетельство того, что Армения – страна-агрессор. «Подобные поступки неконструктивны и не служат обеспечению мира в регионе», - подчеркнул Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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