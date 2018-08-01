В Фонде помощи ВС Азербайджана собрано около 93 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На 1 августа 2018 года на манатном счету Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана аккумулировано около 93 миллионов манатов, на долларовом - более 213,5 тысячи долларов, в европейской валюте – до 12 000 евро, а на рублевом счету – 5 000 рублей, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Фонд формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Папрфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.