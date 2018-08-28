Проживающие на оккупированных территориях Азербайджана армяне были полностью лишены газоснабжения

28 августа 2018 20:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Произошедший вчера взрыв на незаконном эксплуатируемом армянами горном роднике в селе Хейвалы оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, также нанес серьезный ущерб газовым коммуникациям, снабжающим природным газом город Агдере и прилегающие к нему населенные пункты. В результате все населенные пункты и предприятия на территории оккупированного Агдеринского района остались без газа, пишут армянские СМИ.

Сообщается, что возникли проблемы с обеспечением газом военных частей и военных медицинских учреждений.

Как сообщили прибывшие на место происшествия структуры МЧС сепаратистского режима, основная причина аварии связана с тем, что трубопроводы не отвечают требуемым стандартам. На их восстановление потребуется минимум 3-5 дней.

Напомним, что на незаконно эксплуатируемом армянами горном руднике, расположенном в селе Хейвалы в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, в результате взрыва вспыхнул пожар. По причине сильного пожара к рудникам невозможно было приблизиться. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницу Ханкенди.

Армяне с целью разведки и эксплуатации месторождений меди и золота, расположенных вблизи села Хейвалы оккупированного ими Кельбаджарского района, создали в 2003 году компанию Base Metals.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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