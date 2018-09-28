Минская группа ОБСЕ об итогах переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта к активизации переговоров.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН при посредничестве Минской группы.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер – США) в период с 25 по 27 сентября провели отдельные и совместные встречи с министрами иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и Армении Зограбом Мнацаканяном на полях Генеральной ассамблеи ООН», - отмечается в заявлении.

МГ ОБСЕ также отмечает, что министры продолжили переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели и министры обсудили ситуацию в регионе и обратились за разъяснениями в отношении нескольких недавних заявлений и инцидентов, вызывающих обеспокоенность. Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающейся и ненужной гибели людей. Они предупредили министров об опасностях эскалации, призвали стороны конструктивно участвовать в формировании позитивной атмосферы и избегать риторики, которая может накалить ситуацию. Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов от всех сторон», - говорится в заявлении.

В этом контексте министры подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и принятия дополнительных мер для снижения напряженности. Министры договорились встретиться еще раз до конца года.

Эльмаром Мамедъяровым в

Сопредседатели планируют посетить регион в ближайшем будущем, а затем проинформируют Минскую группу ОБСЕ и Постоянный совет о ходе переговоров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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