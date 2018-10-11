National Geographic разместил публикацию об азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы

БАКУ /Trend/ - Популярный журнал National Geographic посвятил одну из своих публикаций азербайджанскому селу Джоджуг Маржанлы.

Известный фотограф Эд Каши запечатлел интересный кадр во время пребывания в селе Джоджуг Марджанлы. На фотографии изображен приближающийся к автомобилю молодой человек верхом на коне.

Журнал National Geographic разместил в инстаграм это фото о следующим комментарием:

«Молодой человек приближается к машине в Джоджуг Марджанлы. Это село после освобождения от армянской оккупации переживает строительный бум. В данном регионе строятся дома, школы, спортивные и другие объекты. На территории в связи с конфликтом ранее никто не проживал», - говорится в комментарии.

Отметим, что фотограф зампечатлел азербайджанского пограничника и поделился фото на своей странице. Фото было сделано на азербайджано-иранской границе в Физулинском районе.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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