National Geographic разместил публикацию об азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы

11 октября 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Популярный журнал National Geographic посвятил одну из своих публикаций азербайджанскому селу Джоджуг Маржанлы.

Известный фотограф Эд Каши запечатлел интересный кадр во время пребывания в селе Джоджуг Марджанлы. На фотографии изображен приближающийся к автомобилю молодой человек верхом на коне.

Журнал National Geographic разместил в инстаграм это фото о следующим комментарием:

«Молодой человек приближается к машине в Джоджуг Марджанлы. Это село после освобождения от армянской оккупации переживает строительный бум. В данном регионе строятся дома, школы, спортивные и другие объекты. На территории в связи с конфликтом ранее никто не проживал», - говорится в комментарии.

Отметим, что фотограф зампечатлел азербайджанского пограничника и поделился фото на своей странице. Фото было сделано на азербайджано-иранской границе в Физулинском районе.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане началась продажа продукции под брендом «Джоджуг Марджанлы» (ФОТО)
Бизнес 4 октября 09:54
Bank Respublika порадовал первоклассников из прифронтовой зоны (ФОТО)
Общество 6 сентября 16:55
Турция и США готовы поддержать развитие пчеловодства в Азербайджане
Бизнес 3 сентября 07:03
Турция и США готовы поддержать развитие пчеловодства в Азербайджане
Бизнес 30 августа 18:22
Шахин Мустафаев пригласил предпринимателей к реализации проектов в Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Экономика 27 июля 21:59
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 2 июля 16:27
Лента новостей
Ключи для защиты доменных имен обновили впервые в истории
ИКТ 21:43
Двум областям Казахстана будет выделено дополнительно почти 13 млрд тенге
Экономика 21:02
Бесплатное офтальмологическое обследование от Azercell во "Всемирный день зрения" (ФОТО)
Общество 20:58
В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 150 беженцев
Арабские страны 20:57
В Азербайджане начались уроки в школе дрифта (ФОТО)
Общество 20:48
ЕС и Туркменистан развивают сотрудничество в сфере транспортной логистики
Бизнес 20:41
Кто сильнее, кто умнее: приключения азербайджанских актеров
Культура 20:27
Под одним из домов в Баку обнаружен разлив нефти
Общество 20:20
Азербайджан в 2020 г. примет этап Кубка мира по пулевой стрельбе
Общество 20:14