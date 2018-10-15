На государственной границе Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

15 октября 2018 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 октября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, планируется проведение очередного мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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