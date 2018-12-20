Федерике Могерини направлено обращение в связи с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана

20 декабря 2018 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель подкомитета Европарламента по обороне и безопасности Анна Фотыга направила верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини обращение, связанное с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В обращении было подчеркнуто, что в последнее время наблюдается увеличение числа граждан ЕС, незаконное посещающих территории Азербайджана. Также говорится, что предлагаемые в некоторых случаях туристическими агентствами, действующими в странах ЕС, такие незаконные визиты нарушают международное право, нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и наносят удар международному авторитету ЕС, отмечается, что во многих случаях незаконно посещающие оккупированные территории Азербайджана объявляются "нежелательными лицами", а также данные граждане ЕС, направляющиеся на территории, где каждую секунду могут произойти военные столкновения, ставят под угрозу собственные жизни.

Ставятся под вопрос шаги ЕС, предпринимаемые по предотвращению такого рода незаконных визитов, идет призыв к тому, чтобы ЕС заранее в онлайн форме уведомляло своих граждан о последствиях с точки зрения права и безопасности, которые могут иметь незаконные визиты.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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