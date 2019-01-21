Азербайджан ожидает от переговоров в Париже более конкретных результатов - община

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по перспективам переговоров в Париже 16 января между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и и.о. министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном с участием сопредседателей вселяет надежду, от переговоров ожидают более конкретных результатов.

Об этом сказал Trend руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев в связи с последним комментарием Давида Бабаяна, представившегося в качестве «пресс-секретаря» главы незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сказал Гянджалиев, что касается фраз Давида Бабаяна о «новых элементах» и «привлечении к диалогу сторон в качестве конкретных шагов», то азербайджанская община Нагорного Карабаха в ранее озвученных заявлениях и комментариях, выступая как сторонник проведения конструктивного диалога и установления контактов между армянской и азербайджанской общинами, неоднократно отмечала, что является заинтересованной стороной мирного урегулирования конфликта, и еще раз выражает свою готовность к этому. С этой точки зрения заявления так называемого «пресс-секретаря» главы незаконного режима не являются новыми.

«Также хотел бы еще раз напомнить Бабаяну, что сторонами конфликта определены Армения и Азербайджан, а заинтересованными сторонами – армянская и азербайджанская общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Это закреплено документом, принятым на встрече Совета министров ОБСЕ в Хельсинки в 1992 году», - отметил Гянджалиев.

Глава азербайджанской общины также сказал, что упоминание в качестве заинтересованной стороны лишь армянской общины Нагорного Карабаха и игнорирование азербайджанской общины противоречит духу заявления, озвученного на встрече в Париже.

«Считаем, что диалог и контакты между общинами имеют особое значение на площадке обсуждений путей подготовки населения каждой из сторон к миру, безопасности и устойчивому развитию в региона, стоявших в повестке дня переговоров в Париже», - добавил Гянджалиев.

Гянджалиев еще раз подчеркнул, что азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана надеется на скорейшее мирное урегулирование конфликта и обеспечение совместного проживания с армянской общиной.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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