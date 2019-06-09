В результате провокации ВС Армении погиб азербайджанский военнослужащий

9 июня 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы минобороны.

"9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!" - говорится в сообщении министерства.

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