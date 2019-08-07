Информация о составе участников "игр" на оккупированных землях Азербайджана будет взята под контроль - глава общины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Информация о составе участников "панармянских игр" будет находиться под контролем, и гражданам или журналистам любой зарубежной страны, которые прибудут для участия в них на оккупированные территории Азербайджана, будет выражен протест, вплоть до их возможного включения в список нежелательных лиц МИД. Об этом, как передает Trend, сказал глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

Согласно информации, распространенной ранее в армянских СМИ, пятого августа 2019 года на оккупированных территориях Азербайджана была проведена «церемония открытия» так называемых «панармянских игр».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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