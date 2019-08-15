Азербайджанская община оккупированного Нагорного Карабаха обратилась к сопредседателям МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана направила письмо сопредседателям Минской группы ОБСЕ в знак протеста против визита премьер-министра Армении на оккупированные территории Азербайджана и сделанного им там провокационного заявления, передает в четверг Trend.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян пятого августа 2019 года совершил визит на оккупированные территории Азербайджана, принял участие в открытии "панармянских игр". На "церемонии открытия" Пашинян, сделав провокационное заявление, назвал Нагорный Карабах "составной частью Армении". Тем самым он подтвердил, что проводит политику аннексии в отношении азербайджанских территорий. Наряду с тем, что бредовое заявление Пашиняна противоречит духу переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, оно вызвало гнев сотен тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны со своих исконных земель», - говорится в письме.

В письме отмечается, что в XXI веке изменение путем силы признанных на международном уровне границ государств неприемлемо. "Слова Пашиняна о мирном урегулировании конфликта - это не иначе, как введение в заблуждение, отговорка, выдуманная для того, чтобы скрыть военную оккупацию со стороны Армении. Основной целью Армении является обман международной общественности и Минской группы ОБСЕ. Говоря, что "Карабах - составная часть Армении", Пашинян ставит под удар переговоры, проводимые при посредничестве Минской группы ОБСЕ, наносит этим переговорам непоправимый урон", - говорится в письме.

Члены азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в своем письме призвали Минскую группу ОБСЕ осудить эту политику аннексии, проводимую армянским премьером.

Отметим, что письмо, наряду с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, направлено также странам-членам Минской группы и Парламентской ассамблее структуры, генеральному секретарю ООН, в Совет Европы, соответствующие структуры Евросоюза, другие международные организации.

Письмо подписали руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, члены правления общины Флора Гасымова, Асиф Джахангиров, Дурдана Агаева, Хатира Велиева, Самира Гусейнова, Нигяр Мовсумлу и другие.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.