Азербайджанская делегация участвует в работе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза

БАКУ/Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана принимает участие в 141-й Ассамблее Межпарламентского союза в столице Сербии Белграде. В рамках Ассамблеи проведена открытая сессия Комитета Союза по продвижению международного гуманитарного права, посвященная Женевским конвенциям.

Как сообщает в четверг Trend, член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов сообщил в своем выступлении, что Азербайджан с уважением относится к международному гуманитарному праву, выступает сторонником соответствующих Женевских конвенций и серьезным образом следует их требованиям. Он особо отметил усилия и заслуги Комитета международного красного креста в деле продвижения международного гуманитарного права.

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