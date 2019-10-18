Азербайджанский депутат ответил на смехотворные заявления армянского спикера на международном мероприятии

18 октября 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выступая на 141-й Ассамблее Межпарламентского союза в Белграде, председатель парламента Армении Арарат Мирзоян, говоря о принципах международного права, призвал все государства "с уважением относиться к положениям, отраженным в Уставе ООН", и, приводя смехотворные и необоснованные доводы, озвучил требование о прекращении операции «Источник мира», проводимой Турцией против террористов, сообщает в пятницу Trend.

Член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов, комментируя на этом же заседании выступление армянского спикера, сказал, что Армения сама является государством, которое в грубейшей форме нарушает международное право и его универсальные принципы, а принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции, связанные с военной агрессией этой страны против Азербайджана, остаются невыполненными на протяжении более 25 лет.

Касательно призыва Мирзояна с уважением относиться к Уставу ООН, азербайджанский депутат напомнил ему о том, что в 25 пункте Устава говорится о необходимости выполнения членами Организации решений Совета безопасности, и этот призыв Мирзояна, в первую очередь, должен быть адресован самой Армении.

Кроме того, Кямран Байрамов отметил, что необоснованные заявления, сделанные некоторое время назад премьер-министром Армении в ходе поездки на оккупированные азербайджанские территории, свидетельствуют о том, что это государство-агрессор игнорирует международное право, и не признает решений и постановлений таких авторитетных международных организаций, как ООН.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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