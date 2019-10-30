Армянские ВС обстреляли ряд населенных сел и погранпункты Азербайджана - Госпогранслужба

БАКУ /Trend/ - Начиная со вчерашнего вечера подразделения ВС Армении длительное время нарушали режим прекращения огня в направлении ряда сел и пограничных боевых пунктов в Газахском районе, на азербайджано-армянской границе, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Огневые точки противника были подавлены ответным огнем.

Госпогранслужба Азербайджана заявляет, что информация армянской прессы о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречит действительности, азербайджанские военнослужащие открыли огонь по позициям противника в ответ на провокацию противоположной стороны, но в отличие от ВС Армении не стреляли по населенным пунктам и гражданским лицам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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