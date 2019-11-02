ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок

2 ноября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района и безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОБСЕ надеется на активизацию позитивной динамики в процессе переговоров по карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 16:24
Лавров: Ситуация с обменом удерживаемыми лицами между Азербайджаном и Арменией менее оптимистична
Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 15:38
Москва поддерживает деятельность ОБСЕ в поиске решения карабахского конфликта – Лавров
Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 15:19
Турция прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта – МИД Турции
Турция 31 октября 13:35
МИД Азербайджана: В Госдеп США будет направлена нота протеста
Политика 30 октября 17:52
Азербайджанская община: Визит преподавателей Лилльского университета в Карабах - проявление неуважения к официальной позиции Франции
Политика 29 октября 16:29
Лента новостей
В Туркменистане биржевые торги будут проводиться в онлайн-режиме
Бизнес 10:29
В Туркменистане утверждён Порядок передачи в аренду госимущества
Бизнес 10:17
Планшеты Apple сохраняют лидерство по популярности в Азербайджане
ИКТ 10:17
В Узбекистане началась реализация проекта по строительству ТЭС за $1 млрд
Энергетика 10:17
Стала известна дата завершения строительства нового терминала грузинского аэропорта
Финансы 10:13
Туркменистан нацелен на наращивание экспорта электроэнергии
Энергетика 10:07
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:02
В сентябре Турцию посетило почти пять тысяч туристов из Таджикистана
Турция 09:52
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 09:51