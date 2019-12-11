Мы готовы жить с армянами в Карабахе в условиях мира после урегулирования конфликта - Турал Гянджалиев

11 декабря 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы согласны жить с армянами в условиях постоянного мира в рамках границ Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев. Он сообщил что конфликт должен быть разрешен и этому нет альтернативы.

"Если в будущем в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта будет прогресс, то можно будет рассмотреть вопрос встречи общин. О смене формата переговоров не может быть и речи. Наше решение окончательное, и мы сообщали об этом. Мы готовы жить с армянами в Карабахе в условиях мира, после того как конфликт будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Если они избегают переговоров, это говорит о том, что их позиция не конструктивна», - сказал Гянджалиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол: Франция привержена своей роли в МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 9 декабря 16:40
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 8 декабря 09:45
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 6 декабря 20:06
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 21:57
Эльмар Мамедъяров: Первым шагом в урегулировании карабахского конфликта должна стать ликвидация его основных последствий
Политика 5 декабря 15:51
Мевлут Чавушоглу: Карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с международным правом
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 15:40
Лента новостей
Фарид Шафиев: ЕС приветствует проводимые в Азербайджане реформы
Политика 13:29
Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
Транспорт 13:22
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 13:17
Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева
Общество 13:12
Греция призывает ускорить реализацию проектов поставок азербайджанского газа в Европу
Энергетика 13:11
Рост количества автомобилей, работающих на смешанном топливе, в Казахстане превысил 40%
Транспорт 13:09
Ежегодный доход иранской нефтехимической компании Мобин увеличится на более чем $ 350 млн
Экономика 13:05
Граждане Азербайджана получат скидки в больницах Турции
Финансы 13:05
Для достижения будущих целей необходимо использовать точную статистику
Общество 12:50