Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с муниципальными выборами

20 декабря 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила обращение в связи с муниципальными выборами, передает в пятницу Trend со ссылкой на общину.

"23 декабря 2019 года в стране в пятый раз пройдут муниципальные выборы. В стране созданы все условия ля проведения выборов в свободных, демократических, справедливых условиях и осуществления избирательных прав гражданами Азербайджана.

Кроме оккупированных Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих районов, вот уже 20 лет, как в каждом районе, поселке и селе республики действуют муниципальные институты. Агрессивная политика Армении лишила сотни тысяч людей, ставших вынужденными переселенцами, дарованного Конституцией Азербайджана права избирать и быть избранными в муниципальные органы.

Захватническая политика Армении лишила нас, наряду со всеми фундаментальными правами и свободами, также и возможности сформировать свой местный орган самоуправления.

Азербайджанцы, которые являются коренными жителями Нагорного Карабаха, с прекращением оккупации Армении желают безопасно и с достойно вернуться на свои земли, восстановить и обустроить свой разрушенный край. Мы с уверенностью заявляем, что после возвращения в свои края азербайджанцы, изгнанные с оккупированных территорий, созидательной работой в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана внесут свой вклад в деятельность муниципальных органов. И сформированными в наших краях органами самоуправления воспользуемся не только мы, но и армянская община", - говорится в обращение.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане создаются 13 новых избирательных участков
Политика 17:24
В Азербайджане завершается процесс выдачи открепительных удостоверений в связи с муниципальными выборами
Политика 09:24
На 1000 избирательных участках Азербайджана установлены веб-камеры
Политика 19 декабря 19:33
МВД Азербайджана будет работать в усиленном режиме в ходе муниципальных выборов
Общество 19 декабря 14:45
В Азербайджане завершается срок передачи избирательных протоколов из ОИК в участковые комиссии на муниципальных выборах
Политика 19 декабря 10:24
В Азербайджане завершается срок передачи избирательных бюллетеней в ОИК в связи с муниципальными выборами
Политика 18 декабря 11:40
Лента новостей
В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18:04
Минфин Узбекистана: темпы роста ВВП составят 5,5% в 2019-м году
Бизнес 17:53
ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах утверждены кандидатуры 447 лиц
Политика 17:52
Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане
Общество 17:52
Оператор по разработке месторождения "Кашаган" подвел итоги деятельности за три года
Энергетика 17:49
Пашинян облажался перед Путиным (ВИДЕО)
Политика 17:47
При расширении трассы Баку-Сумгайыт сохранить деревья невозможно - минэкологии
Общество 17:41
Мазахир Панахов: На парламентских выборах будут созданы необходимые условия для голосования избирателей
Политика 17:41
Lumineux в музыке Баку (ФОТО)
Культура 17:25