Армяне вновь нарушили режим прекращения огня, тяжело ранены два военнослужащих противника
БАКУ Trend/ - Ситуация на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении продолжает оставаться стабильно напряженной.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
По его словам, с использованием стрелкового оружия противник нарушает режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Активность армян на передовой адекватно и немедленно пресекается подразделениями ВС Азербайджана. В результате принятых превентивных мер, тяжело ранены два военнослужащих армянской армии.
Отметим, что сегодня ночью в Агдамском и Товузском направлениях были уничтожены два тактических БПЛА ВС Армении.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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