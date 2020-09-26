Делегация Азербайджана дала решительный отпор абсурдным заявлениям премьер-министра Армении на 75-ой сессии Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - 26 сентября советник Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН Тофик Мусаев выступил с заявлением на общеполитических дебатах 75-ой сессии Генассамблеи ООН с ответом на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении армяно-азербайджанского конфликта и Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, оккупированного Арменией.

В своем выступлении Т.Мусаев заявил, что всем хорошо известно о том, что в начале 1990-х годов Армения применила военную силу против Азербайджана для выполнения своего давно подготовленного плана захвата территории Азербайджана. В результате армянской агрессии, значительная часть территории Азербайджана, в том числе Нагорный Карабах, семь прилегающих районов и некоторые эксклавы, были захвачены Арменией и до сих пор остаются под ее оккупацией. Война унесла жизни десятков тысяч людей и вызвала значительные разрушения гражданской инфраструктуры и имущества в Азербайджане. Оккупированные территории были очищены от всех азербайджанцев, и более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои родные дома на этих территориях, подчеркнул Т.Мусаев.

Попытки Армении замаскировать свои незаконные притязания и действия спекуляциями о самоопределении в корне неверны и не имеют ничего общего с этим принципом, который закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, Хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 года и других соответствующих международных документах.

В своих заявлениях относительно процесса урегулирования конфликта международные посредники конкретно ссылаются на Хельсинкский Заключительный акт, который, в частности, обязывает государства-участников, в том числе Армению, "уважать равные права народов и их право на самоопределение, во всех случаях в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и соответствующими нормами международного права, включая те, которые касаются территориальной целостности государств", продолжил советник представительства Азербайджана при ООН.

Кроме того, претензии на самоопределение неприемлемы, когда они сопровождаются нарушением международного права, в частности его императивных норм (jus cogens), таких, как те, которые запрещают угрозу силой или ее применение против суверенитета и территориальной целостности государств.

Утверждение Армении о том, что так называемые "власти" Нагорного Карабаха должны принять участие в переговорах, не выдерживает критики. Успешно изгнав всех азербайджанцев из Нагорно-Карабахского региона, Армения не жалеет усилий для введения этнически сконструированного марионеточного режима, который она установила там в качестве властей региона. Однако в своих соответствующих документах и решениях ОБСЕ признает, что население этого региона Азербайджана состоит из двух равных общин, а именно азербайджанской и армянской общин. Ни один из этих или каких-либо других документов и решений не называет армянскую общину "выбранной властью".

За последние два года мы стали свидетелями последовательных попыток руководства Армении сорвать мирный процесс, в том числе попыток подорвать формат переговоров. Это побудило сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступить 9 марта 2019 года с заявлением, в котором они призвали воздержаться от требований односторонних изменений формата.

Более того, незаконность марионеточного режима, установленного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, неоднократно заявлялась на международном уровне; он находится под руководством и контролем Армении и в конечном итоге является не чем иным, как продуктом агрессии, этнической чистки и других злодеяний, совершенных против азербайджанцев по расовым, этническим и религиозным мотивам, подчеркнул азербайджанский дипломат.

В своих единогласно принятых резолюциях 822, 853, 874 и 884 от 1993 года Совет Безопасности ООН не только не упомянул о существовании так называемого "народа Нагорного Карабаха" и его "право на самоопределение", но осудил применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий, подтвердил уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и нерушимости международных границ, подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. В том же духе оформлены и многочисленные документы других международных организаций, выражающие единую позицию мирового сообщества.

Неудивительно, что власти Армении воздерживаются от упоминания резолюций Совета Безопасности и других соответствующих международных документов, которые составляют правовую и политическую основу для урегулирования конфликта. Очевидно, что публичные заявления властей Армении о приверженности исключительно мирному урегулированию являются не чем иным, как пустой риторикой и дымовой завесой для маскировки четко обозначенных аннексионистских целей Еревана. Фактически, применив военную силу для оккупации территорий Азербайджана, Армения продемонстрировала твердую убежденность в существовании альтернативы миру.

В июле 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив международное право, начали трансграничное нападение на Азербайджан с применением артиллерии и минометов, непосредственно нацелившись на густонаселенные районы. В результате погибли 76-летний мирный житель и 12 офицеров и солдат вооруженных сил Азербайджана, многие получили ранения. В этом районе гражданским объектам был нанесен серьезный ущерб.

Даже разрушительное воздействие пандемии COVID-19 не помешало Армении в реализации вооруженной провокации против Азербайджана. Совершенно очевидно, что заявление Армении о ее поддержке и приверженности призыву Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня не что иное, как полная ложь. Несомненно, цель Армении - не спасение жизней и облегчение страданий нуждающихся людей, а расширение и закрепление своей агрессии и аннексии.

Намеки Армении на предполагаемую угрозу "ядерного терроризма" особенно удивительны, учитывая ее собственный солидный послужной список нападений на гражданских лиц и бомбардировки населенных пунктов в Азербайджане и ее постоянные угрозы применить силу против гражданской инфраструктуры в Азербайджане. Т.Мусаев отметил, что Азербайджан четко заявил на соответствующем уровне, что его вооруженные силы никогда не планировали атаковать гражданские объекты и строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. В отличие от Армении, Азербайджан действует исключительно в рамках своего права на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и обычным международным правом.

Что касается прав человека и демократии, власти Армении должны сначала внимательно присмотреться к себе, а не обвинять другие страны. Действительно, все сменявшие друг друга правительства в Армении, в том числе нынешнее, пришли к власти насильственным путем и прибегли к самым жестоким методам борьбы с политическими оппонентами. Подавление оппозиции, политически мотивированные убийства, ограниченная свобода СМИ, вмешательство в судебную систему и неприкрытая пропаганда одиозных идей этнической несовместимости и ненависти к Азербайджану и другим соседним странам - это горькая реальность в сегодняшней Армении.

Армения по-прежнему представляет серьезную угрозу региональному и международному миру, безопасности и стабильности, что требует безотлагательных действий со стороны международного сообщества.

В заключение Т.Мусаев отметил, что фундаментом и целью прочного мира является обеспечение немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил из Нагорного-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана, восстановление территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Достижение этой цели является необходимостью, а не компромиссом.