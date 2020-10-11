Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с сопредседателем МГ ОБСЕ от Франции

БАКУ /Trend/ - 11 октября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов проинформировал сопредседателя Минской группы о том, что после вступления в силу гуманитарного режима прекращения огня Армения обстреляла гражданское население и объекты Азербайджана. Глава МИД Азербайджана проинформировал о предпринятой в этот период попытке атаки вооруженных сил Армении в направлении Гадрута и Джабраила, обстреле армянскими ВС санитарной машины с белыми флагами на ней, подбирающей тела армянских солдат, а также о том, что второй по величине город Азербайджана Гянджа, расположенный вдали от линии соприкосновения, подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, в результате чего среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Министр подчеркнул, что вся ответственность за ситуацию в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и подчеркнул важность обеспечения прекращения огня, призвав к соблюдению сторонами условий достигнутого на встрече в Москве соглашения.