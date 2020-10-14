БАКУ /Trend/ - Тертер - азербайджанский «Сталинград» в борьбе с нацизмом Армении.

Как сообщает Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

«Крайнее лицемерие "приверженности" Армении гуманитарному перемирию: с утра город Тертер подвергается массированной артиллерийской атаке. Более 100 ракет поразили город и прилегающие деревни. Ранено шесть мирных жителей. Один мирный житель убит. Тертер - азербайджанский «Сталинград» в борьбе с нацизмом Армении», - написал Гаджиев.