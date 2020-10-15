Статус-кво сломан, ситуация в Карабахе изменилась, переговоры неизбежны - Сергей Михеев на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Очередной выпуск авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" посвящен нынешней ситуации в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана.
В передаче принял участие российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.
Представляем полную видеоверсию этого выпуска.
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