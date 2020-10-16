ОДКБ отказалась спасать Пашиняна

БАКУ/Trend/ - В повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Генсек ОДКБ также подчеркнул, что сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. К решению ситуации привлечены непосредственно Армения и Азербайджан и страны Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении агентства..