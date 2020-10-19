В МГИМО назревает студенческий бунт против армянской пропаганды

БАКУ/Trend/ - Нагорно-карабахская война усилиями армянской диаспоры стремительно распространяется на просторы вузов Москвы, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Главная кузница дипломатических кадров - МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), усилиями декана ключевого факультета этого вуза "Управление и политика" Генри Сардаряна, превращается в агитпроп соросовских властей Армении. При чем, делает это Сардарян в стенах вуза, используя исламофобию. Под вопрос ставятся национальные интересы России и ее отношения со стратегическими партнерами, в частности с Турцией.

Дошло до того, что студенты МГИМО начали требовать увольнения декана Генри Сардаряна за разжигание ненависти в стенах института.

Декан «Факультета управления и политики» в Facebook оставил несколько радикальных постов. Он, пользуясь своим должностным положением, распространял идеи «священной войны христиан и мусульман» уже в стенах МГИМО.

Студенты требуют от руководства МГИМО уволить Сардаряна и уже составили соответствующую петицию. На данный момент ее подписали 1 200 студентов.

«Декан МГИМО МИД России –– публичная личность, его враждебные высказывания, не подкрепленные официальными данными, явно противоречат позиции МИД РФ и здравому смыслу. Считаем действия упомянутого представителя МГИМО оскорбительными, разжигающими межнациональную и межрелигиозную рознь среди студенческого и профессорско-преподавательского состава МГИМО», — сказано в Петиции.