Одна за другой уничтожается военная техника, на фоне которой делал селфи Пашинян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия одну за другой уничтожает военную технику, на фоне которой делал селфи армянский премьер Никол Пашинян.

Ранее сообщалось об уничтожении ЗРК «Тор-М2КМ», заказанного Арменией у России в декабре прошлого года.

Как сообщает Trend, вчера в Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен истребитель ВВС Армении.

Отметим, что согласно официальной информации, за прошлую ночь на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы-пушки Д-30, 1 пушка 2А36 «Qiasint-B», 7 единиц автомобильной техники армянских ВС.