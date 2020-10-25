Уничтожены военная техника и снаряды противника (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 25 октября во второй половине дня в ходе боев в различных направлениях фронта подразделения Азербайджанской Армии нанесли точные удары по противнику.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в результате ударов были уничтожены 6 Д-30 и 1 Д-1 гаубиц-пушек, 2 бронетехники БМП, 1 автомобильная техника и большое количество снарядов противника.