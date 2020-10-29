Армения не хочет мира - Руфиз Хафизоглу для телеканала "Аль-Джазира" (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - АМИ Trend продолжает информировать мировую общественность о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе, сообщает в четверг Trend.
Во время выступления на катарском телеканале "Аль-Джазира" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу подчеркнул, что Армения не хочет мира, именно поэтому и подвергает ракетным обстрелам азербайджанские города.
Хафизоглу добавил, что обстреливая азербайджанские города из запрещенного оружия, руководство Армении совершает военные преступления.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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