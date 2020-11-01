Армения не продемонстрировала ни одного эпизода с поражением вертолётов ВВС Азербайджана – российское издание

БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Армении сообщает о том, что якобы Азербайджан потерял сразу 16 военных вертолётов, среди которых как боевые машины, так и многоцелевые винтокрылые летательные аппараты. Тем не менее, более чем за месяц, прошедший с момента разгорания вооружённого конфликта, Армения так и не продемонстрировала ни одного эпизода с поражением вертолётов ВВС Азербайджана, что вызывает множество недоумений.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на avia.pro.

«В первые дни вооружённых столкновений были продемонстрированы обломки неизвестного летательного аппарата, однако, специалисты идентифицировали эти кадры как постановочные, поскольку представленные обломки не имели никаких повреждений характерных для уничтожения вертолёта ракетой, а другая часть обломков вообще не была продемонстрирована. Отсутствие каких-либо доказательств о сбитых летательных аппаратах ВВС Азербайджана в Ереване не комментируют», - говорится в материале.