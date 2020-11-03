Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об ущербе, нанесенном армянскими ВС историко-религиозным памятникам Гянджи (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила промежуточный отчет об ущербе, нанесенном историко-религиозным архитектурным памятникам Гянджи в результате ракетных ударов армянских ВС, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Отчет направлен международным организациям, национальным институтам по правам человека, организациям, представляющим различные религиозные общины и конфессии.

Документ содержит информацию, собранную в ходе мониторингов, проведенных Омбудсменом в Комплексе «Имамзаде» и Русской православной церкви Александра Невского, которые пострадали от обстрела Гянджи баллистическими ракетами.

В отчете говорится, что захватническая Армения, нанося удары баллистическими ракетами по древней Гяндже, являющейся центром историко-культурного наследия Азербайджана, тем самым берет на прицел и общечеловеческое наследие. В документе подчеркивается грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права, в т.ч. Гаагской конвенции 1954 года, Конвенции ЮНЕСКО 1972 года, IV Женевской конвенции, Европейской конвенции 1992 года и других норм международного права.

В отчете отражен призыв приложить соответствующие усилия для привлечения оккупантской Армении к международной правовой ответственности.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по линку https://ombudsman.az/upload/editor/files/Araliq_Hesabat_Gence_tarixi-dini%20abideler_monitorinq.pdf

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)