В Карабахе я увидел разрушенные кладбища, мечети, превращенные в хлев - известный фотограф(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агрессия против культурного, духовного и религиозного наследия неприемлема. За последние несколько дней я увидел в Карабахе разрушенные кладбища, сожженные дома и мечети, превращенные в хлев.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал французский фотограф иранского происхождения Рза Диггати.

Поделившись фотографиями разрушений в Агдамском районе, он добавил, что мечеть XVIII века использовалась как хлев для коров.

"Перед тем как покинуть этот район оккупант, взяв все, что мог, поджег мечеть. Реставрация и реконструкция будут долгим процессом", - написал Диггати.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)