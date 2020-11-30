В Карабахе я увидел разрушенные кладбища, мечети, превращенные в хлев - известный фотограф(ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агрессия против культурного, духовного и религиозного наследия неприемлема. За последние несколько дней я увидел в Карабахе разрушенные кладбища, сожженные дома и мечети, превращенные в хлев.
Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал французский фотограф иранского происхождения Рза Диггати.
Поделившись фотографиями разрушений в Агдамском районе, он добавил, что мечеть XVIII века использовалась как хлев для коров.
"Перед тем как покинуть этот район оккупант, взяв все, что мог, поджег мечеть. Реставрация и реконструкция будут долгим процессом", - написал Диггати.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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