Победивший в войне народ должен воспитывать будущие поколения в духе победы - Иса Габиббейли

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ всегда будет отмечать День победы, учрежденный распоряжением Президента Ильхама Алиева, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса Иса Габиббейли.

По его словам, празднование Дня победы - ярчайшее событие в истории Азербайджана: "Праздник Победы, который отмечался до этого в Азербайджане, не был непосредственным праздником Победы только одного азербайджанского народа. Теперь же народ Азербайджана будет всегда отмечать, принадлежащий только ему, День Победы. Другое распоряжение, подписанное главой государства о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, очень правильный шаг для воспитания будущих поколений в духе героизма и любви к Родине. Народ, одержавший победу в войне, должен растить и воспитывать будущие поколения в духе победы и патриотизма".

Напомним, что в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября в Азербайджане будет торжественно отмечаться День Победы.

Другим распоряжением главы государства в целях демонстрации беспримерного героизма и грандиозной исторической победы азербайджанского народа в Отечественной войне, увековечения светлой памяти наших шехидов в Баку будет создан Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)