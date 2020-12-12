В Ходжалы будет создан музей Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В Шуше планируется открытие карабахского филиала Национального музея истории Азербайджана, а в Ходжалы - музея "Ходжалинский геноцид".

Как передает в субботу Trend, это отражено в Плане действий по научным исследованиям на освобожденных территориях Азербайджана, подготовленном Академией наук страны. Согласно плану мероприятий, будет создан музей Карабахского геологического фонда.

План действий включает подготовку инфраструктуры для организации туризма в районе нахождения Азыхской пещеры, проведение исследований по составлению "Красной книги" освобожденных территорий Азербайджана, подготовку и представление предложений в соответствующие органы по восстановлению заповедников и заказников, создание Карабахского научного отдела института биоресурсов, Ботанического сада, где будут собраны растения Карабахского региона.

Также в Плане отражены такие вопросы, как изучение гидрофауны водохранилищ Суговушан, Худаферин и Гыз галасы, рек Охчучай, Хакари и Баргушад, документирование историко-культурных памятников, музеев, экспонатов и артефактов, разграбленных и фальсифицированных армянами, систематизированная демонстрация информации о поврежденных, разрушенных памятниках, актуальный анализ археобиологических данных.

В то же время планируются включение в реестр ЮНЕСКО "Память мира" хранящейся в Институте рукописей им. М.Физули рукописи "Цветочной тетради" Хуршидбану Натаван, восстановление некогда функционировавшего в Шуше Карабахского филиала имени Хуршидбану Натаван Национального музея азербайджанской литературы, а также создание Карабахского археологического центра Института археологии и этнографии.

Отметим, что План действий охватывает 2021-2035 годы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)