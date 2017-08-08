Состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном» подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Протокол о дополнениях и изменениях в «Соглашение по организации международных грузоперевозок по прямым железнодорожным-паромным сообщениям посредством портов Баку (Азербайджан) и Туркменбаши (Туркменистан), эксплуатации товарных вагонов и контейнеров, учету по номерам и подсчетам за их использование» подписали председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и министр железных дорог Туркменистана Дерьягулы Башимов.

«Меморандум о сотрудничестве в сфере деятельности налоговых органов между министерством по налогам Азербайджана и министерством финансов Туркменистана» подписали министр по налогам Азербайджана Фазиль Мамедов и министр финансов Туркменистана Гочмырат Мырадов.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры и туризма Азербайджана и Государственным комитетом по туризму Туркменистана» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и председатель Государственного комитета по туризму Туркменистана Сердар Чолуков.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере морского торгового судоходства между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» подписали председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и председатель Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана Аманмырат Гурдов.

«Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджанской Республики и МВД Туркменистана» подписали министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов и министр внутренних дел Туркменистана Искендер Муликов.

«Соглашение о сотрудничестве в ветеринарной сфере между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» и «Соглашение о сотрудничестве в сфере карантина растений между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр сельского и водного хозяйства Туркменистана Нурсахет Сапардурдыев.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты авторского права и смежных прав между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана» и «Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты промышленной собственности между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и развития Туркменистана Батыр Базаров.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской обороны, предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» подписали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаледдин Гейдаров и заместитель министра обороны Туркменистана, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Юсуп Мухамметгулыев.

«Соглашение по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и председатель Государственного комитета по окружающей среде и земельным запасам Туркменистана Батырмырат Оразмырадов.

«Соглашение о сотрудничестве в культурной сфере между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и временно исполняющий обязанности министра культуры Туркменистана Атагелды Шамырадов.

«Меморандум о взаимопонимании по будущему развитию сотрудничества в энергетической сфере между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана» подписали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Максад Бабаев.