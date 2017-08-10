Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по развитию табаководства на 2017-2021 гг.

10 августа 2017 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы».

В распоряжении говорится, что с целью развития табаководства, углубления сферы переработки табака, обеспечения потребности в сырье действующих в этой сфере перерабатывающих предприятий за счет производства местной продукции, роста прибыльности и экспортного потенциала, повышения занятости сельского населения утверждается «Государственная программа по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы».

С целью финансирования мер, предусмотренных Госпрограммой, министерствам финансов и экономики поручено осуществить необходимые меры, предусматривающие финансовые средства в процессах составления государственной инвестиционной программы и государственного бюджета.

Министерству экономики поручено осуществить соответствующие меры для подготовки технико-экономического обоснования с целью строительства современного завода, производящего табачную продукцию.

Министерству сельского хозяйства поручено осуществить необходимые меры по обеспечению производителей продукции сельскохозяйственной техникой и агрохимическими средствами, усилению селекционных работ и работ по семеноводству, фитосанитарных и информационно-консультационных услуг.

Министерству экономики совместно с министерством сельского хозяйства поручено скоординировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой; не менее одного раза в год информировать Президента Азербайджана о выполнении мер, предусмотренных Государственной программой.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Azernews Newspaper
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