Президент Ильхам Алиев выделил на реконструкцию автодороги Гах - Загатала более 23 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции дороги Гах-Загатала, являющейся частью автомобильной дороги R-16 Гораган – Гах – Загатала.

Согласно распоряжению, с целью продолжения проекта по реконструкции дороги протяженностью 29,8 километра, являющейся частью автомобильной дороги Гораган - Гах – Загатала, из средств, предусмотренных в указе Президента от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» будет выделено 23,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Реконструкция в соответствии с современными требованиями этой автомобильной дороги, соединяющей 22 населенных пункта, где проживает свыше 37,3 тысячи человек населения Гахского и Загатальского районов, входящих в важный туристический маршрут и расположенных у южного подножия Большого Кавказского хребта, позволит улучшить транспортные услуги в регионе.