От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги устроен официальный прием в честь Президента Болгарии и его супруги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был организован официальный прием в честь находящегося с официальным визитом в нашей стране Президента Болгарии Румена Радева и его супруги Десиславы Радевой.

Главы государств выступили на приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемая госпожа Десислава Радева.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Господин Президент, еще раз искренне приветствую Вас и возглавляемую Вами делегацию в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан.

Ваш визит в Азербайджан совпадает с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Хотя наши дипломатические связи охватывают 25-летний период, отношения между народами имеют богатую историю. Эти отношения охватывают сферы культуры, искусства, науки и другие сферы. Еще в XIX веке стихотворения гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви были переведены и изданы на болгарском языке. В Азербайджане с любовью читают классиков болгарской литературы - Ивана Вазова, Христо Ботева, Эмилияна Станева и многих других. Наши связи, основанные на такой прекрасной традиции, развиваются по восходящей.

И сегодня развитие отношений между нашими странами в гуманитарной сфере вызывает удовлетворение. В Бакинском славянском университете преподается болгарский язык, история, культура, а с 2004 года функционирует центр болгарского языка и культуры. В 2013 году в Софийском университете был создан центр азербайджанского языка и культуры. В настоящее время в этом университете преподается предмет «Азербайджанский мультикультурализм». Восстановление при поддержке Фонда Гейдара Алиева музея-заповедника Трапезица в болгарском городе Велико-Тырново, являющегося на Балканах крупнейшим музейным комплексом под открытом небом, - есть отражение дружеских отношений между нашими странами.

Азербайджан придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества с Болгарией во всех сферах. Сегодня имеются хорошие перспективы для развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, информационно-коммуникационных технологиях, фармацевтике.

Верю, что встречи, состоявшиеся в ходе Вашего визита и проведенный нами обмен мнениями, придадут импульс дальнейшему укреплению отношений между нашими странами, поднявшихся на уровень стратегического партнерства. Азербайджан уделяет особое внимание реализации транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, создающих большие возможности для расширения связей в области экономики, торговли и транспорта. Вместе с тем, Азербайджан инициатор и участник ряда крупномасштабных международных энергетических проектов. Один из таких проектов – Южный газовый коридор представляет важное значение, как для энергетической безопасности Европы, так и для сотрудничества с европейскими государствами в двустороннем и многостороннем форматах. Уверен, что данный проект, участником которого является и Болгария, реализуясь, также откроет широкие возможности для сотрудничества с другими странами Восточной Европы. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой предусматривается на днях, также соединит Европу с Азией и еще более сблизит страны.

В зарубежной политике Азербайджана связи с Европейским Союзом занимают важное место. После моего визита в Брюссель в начале этого года мы стали работать над новым соглашением о партнерстве. С января 2018 года Болгария будет председательствовать в Европейском Союзе. Уверен, что в период этого председательства наши связи еще более укрепятся.

Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе. Однако армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, являющийся самой болезненной проблемой региона, все еще остается нерешенным. В результате военной агрессии Армении были оккупированы 20 процентов территорий Азербайджана – наша историческая территория Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, на этих территориях была осуществлена политика этнической чистки, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Международные организации выразили свои позиции в связи с конфликтом. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Есть также соответствующие решения и резолюции ОБСЕ, НАТО, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций. Как подчеркнуто в Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета и принципа неприкосновенности границ Азербайджана. Выражаю признательность Болгарии за столь справедливую позицию.

Уважаемый господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас, желаю Вам здоровья, Вашей стране и Вашему народу – постоянного развития и прогресса.

Выступление Президента Румена Радева:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемая госпожа Алиева.

Уважаемые дамы и господа.

Позвольте выразить удовлетворение от проведенных сегодня плодотворных встреч и искренних переговоров. Могу с особым удовлетворением заявить, что они прошли в теплой, открытой и дружественной атмосфере. Aзербайджанская Республика занимает важное место в системе приоритетов внешней политики Республики Болгария. Рад, что установившиеся между нами столь важные контакты характеризуются большой динамикой на высоком уровне как с политической, так и с экономической точек зрения. Позвольте отметить, что Совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, подписанная в марте 2015 года, является оценкой, данной отличному уровню наших отношений в соответствии с взаимными интересами, большим потенциалом и перспективами, существующими в этой сфере, и олицетворением общего желания о дальнейшем углублении наших связей.

Господин Президент, мы с Вами подтвердили традиционные, добрые отношения между Болгарией и Азербайджаном, и выразили готовность к углублению этих связей во имя развития и благополучия наших стран и народов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. С уверенностью смотря в будущее, мы должны знать и любить прошлое. Хотя 25-летний период наших межгосударственных отношений, отмеченный нами 5 июня 2017 года, не велик с исторической точки зрения, он очень значим и богат на события. Отношения между Болгарией и Азербайджаном за минувшие 25 лет характеризуются равноправным сотрудничеством во всех сферах, представляющих взаимный интерес, взаимным уважением и пониманием, а также отсутствием открытых вопросов.

Xотел бы отметить общий интерес к восстановлению Шелкового пути в городе Баку, являющемся жемчужиной Каспийского моря, неотъемлемой частью Великого Шелкового пути. Считаю важным использование геостратегических преимуществ в создании транспортных и энергетических коридоров между Азией и Европой: Болгария может стать воротами в Европу, а Aзербайджан – мостом между Европой и Азией и воротами в Центральную Азию. Геополитическое расположение Болгарии и Азербайджана – преимущество наших стран. Я уверен, что мы, развивая это преимущество совместными усилиями во имя благополучия наших народов, воспользуемся этим. Не случайно, что именно взаимная деятельность в энергетической сфере вошла в ряд возможностей и приоритетов нашей дальнейшей деятельности, в деталях, рассмотренных за день. С этой точки зрения позвольте еще раз отметить наличие большого потенциала для дальнейшего сотрудничества в сфере диверсификации источников и маршрутов в обеспечении энергетическими ресурсами.

Что касается отношений с Европейским Союзом, мы высоко оцениваем и поддерживаем желание Азербайджана теснее сотрудничать с Европейским Союзом как в рамках Восточного партнерства, так и в проведении переговоров по заключению всестороннего соглашения, переводящего отношения в новый этап развития. Это, несомненно, создаст новые перспективы для экономического обмена, взаимных контактов и инвестиций между Болгарией и Азербайджаном.

Наряду с официальными отношениями между нашими странами, связи между нашими народами продолжались веками. В Болгарии знакомы с творчеством таких гениальных поэтов как Низами Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи и в целом достижениями азербайджанской культуры. С удовлетворением отмечаем, что в последние годы предприняты серьезные шаги по развитию наших двусторонних отношений в культурной, образовательной и научной сферах, а также сохранении культурно-исторического наследия.

Существует важный социальный элемент проектов в культурной и духовной сферах, эти проекты служат сближению наших народов. С этой точки зрения позвольте выразить особую признательность азербайджанской стороне в лице Фонда Гейдара Алиева за финансовую поддержку в реализации проекта по объявлению открытым общественности, реставрации и консервации крепости Трапезица близ города Велико Тырново, в частности Мехрибан ханум Алиевой за личные заслуги в выполнении столь благородной миссии.

Уважаемый господин Президент.

Уважаемая госпожа Алиева.

Уважаемые дамы и господа.

Прошу принять мою признательность за проявленное гостеприимство и отличную организацию нашего визита. Спасибо.