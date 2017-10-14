Войска ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы из ЗРК “Бук-МБ” (ФОТО/ВИДЕО)

14 октября 2017 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, было проверено состояние боеготовности зенитно-ракетных комплексов “Бук-МБ” войск противовоздушной обороны Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу.

В ходе выполнения задач в сложных условиях постановки радиоэлектронных помех, подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на сопровождение высокоскоростные, малоразмерные воздушные цели условного противника и уничтожили их в ходе практических ракетных стрельб. Все задачи были успешно выполнены.

Руководство минобороны высоко оценило боеготовность, умение и взаимодействие личного состава.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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