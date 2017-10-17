В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Гара Гараева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

В распоряжении отмечается, что в феврале 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Абульфаз оглу Гараева.

С целью достойного проведения 100-летнего юбилея выдающегося композитора Гара Гараева, имеющего исключительные заслуги в обогащении музыкальной культуры Азербайджана и популяризации ее в мире, министерству культуры и туризма совместно с Национальной академией наук Азербайджана поручено, с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана, подготовить и реализовать план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем Гара Гараева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.