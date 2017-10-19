Предвзятая и неграмотная позиция Армении вводит в заблуждение и армянскую диаспору - МИД Азербайджана

19 октября 2017 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководству Армении было бы полезно прочитать резолюции номер 822 (1993 год), 853 (1993 год), 854 (1993 год) и 884 (1993 год) Совета безопасности ООН, принятые в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Об этом Trend в четверг сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя мысли, озвученные министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном на четвертой конференции армян Европы.

"В указанных резолюциях Совбез ООН осудил оккупацию азербайджанских территорий, подтвердил территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил. Также в резолюциях еще раз было подтверждено, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - сказал Гаджиев.

По его словам, для главы армянского МИД было бы хорошо не повторять подобные вздорные мысли и хотя бы попытаться вести себя профессионально.

"Мы сожалеем, что подобная целенаправленная и предвзятая, неграмотная позиция Армении не только создает негативный опыт для переговоров, но она также вводит в заблуждение граждан Армении и армянскую диаспору", - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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