Президент Ильхам Алиев прибыл в Стамбул (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в саммите D-8.

В Стамбуле в Международном аэропорту Ататюрк в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал строй почетного караула.

Президента Азербайджана встречали мэр Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.