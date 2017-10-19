Президент Ильхам Алиев: Азербайджан прилагает все усилия в борьбе с международным терроризмом (ФОТО) (версия 2)

19 октября 2017 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Стамбуле встретился с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.

На встрече Президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений, подчеркнул высокий уровень политических связей между двумя странами. Президент Азербайджана отметил расширение экономического сотрудничества, осуществление важных инфраструктурных проектов между двумя странами. Глава государства сказал, что встречи на уровне президентов вносят вклад в дело расширения двусторонних связей.

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сказал, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Ираном успешно развивается, отметил значение железнодорожной линии Астара-Астара как с точки зрения двустороннего сотрудничества, так и сотрудничества в регионе.

Эсхак Джахангири сказал, что в регионе существуют террористические угрозы и рассказал о значении активизации усилий стран в борьбе с этим.

Отметив успешное развитие экономических связей между двумя странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что в мире проявляется большой интерес к проекту железной дороги Астара-Астара, и, что этот проект служит развитию экономического сотрудничества в регионе. Глава государства сказал, что Азербайджан является одной из стран, активно борющихся с международным терроризмом, и прилагает все усилия в этой сфере.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в сферах энергетики, фармацевтики, вложения инвестиций, промышленности, в том числе совместного производства автомобилей и других сферах, состоялся обмен мнениями касательно развития двусторонних связей.

Azernews Newspaper
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