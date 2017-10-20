Уорлик занимал справедливую позицию, когда был сопредседателем МГ ОБСЕ - депутат

20 октября 2017 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Джеймс Уорлик занимал справедливую позицию и делал правильные заявления по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, когда был сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов, комментируя выступление экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США посла Джеймса Уорлика на брифинге на тему «В Нагорном Карабахе не должна допускаться полномасштабная война: роль США и ОБСЕ», который прошел 18 октября в здании “Rassel” Сената США.

Депутат отметил, что Уорлик всегда отличался объективным мнением. «Джеймс Уорлик всегда высказывал прогрессивное мнение. И даже когда уходил с позиции сопредседателя, выступил со справедливым заявлением. Но, к сожалению, представляемая им страна занимает иную позицию. США - мировой гегемон, и если Вашингтон придет с Москвой к единому мнению по нагорно-карабахскому вопросу, то такое карликовое государство, как Армения, не сможет не выполнить их требование. Но они неоднозначно относятся к этому вопросу, - сказал Мамедов.

Отметим, что на вышеуказанном брифинге, состоявшемся 18 октября, выступил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посол Джеймс Уорлик, который подчеркнул, что шесть элементов, опирающихся на Мадридские принципы, должны быть неотъемлемой частью мирного соглашения и приниматься одним пакетом.

Первый элемент заключается в предоставлении временного статуса Нагорному Карабаху. Его окончательный юридический статус в будущем будет определен в результате волеизъявления при взаимном согласии сторон.

Второй элемент предусматривает предоставление временного статуса территории в пределах административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, не контролируемой официальным Баку, и обеспечивает минимальные гарантии безопасности и самоуправления в этот период.

Третий элемент заключается в том, что оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана, так как без уважения суверенитета Азербайджана урегулирование быть не может.

Четвертый элемент предусматривает существование "Лачинского коридора", соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Он должен быть достаточно широким для передвижения, но не охватывать весь Лачинский район.

Пятый элемент заключается в предоставлении права на возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в прежние места их постоянного проживания.

И, наконец, шестой элемент предусматривает международные гарантии безопасности, в том числе миротворческую операцию.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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