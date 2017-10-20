ЕС признает Армению стороной конфликта с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В Армении опубликован парафированный обеими сторонами текст нового соглашения о партнерстве с Евросоюзом. Документ в целом больше декларативного характера, где мало детализированных юридических механизмов сотрудничества. Политическая часть документа взята из готового уже к 2013 году проекта ассоциативного соглашения. В общем, соглашение достаточно рыхлое для того, чтобы скрепить взаимодействие сторон на годы вперед...

К тому же соглашение вряд ли вызовет явное отторжение Москвы, как это было в 2013 году, накануне подписания ассоциативного соглашения, в силу как своей слабости, так и заинтересованности России в такого рода «пилотных сцепках» стран ведомого ею ЕврАзЭс (как это было в случае с Казахстаном, подписавшим аналогичный документ с Брюсселем два года назад) с тем, чтобы в перспективе использовать эти «сцепки» для формирования прямых отношений между обоими союзами – Евразийским и Европейским.

Конечно, нас интересует та часть нового соглашения между Брюсселем и Ереваном, где говорится об армяно-азербайджанском конфликте. Этот момент отражен в преамбуле документа. Отражен двусмысленно. При желании можно интерпретировать эту статью как ставящую знак равенства между принципами территориальной целостности и правом наций на самоопределение. Что, кстати, было немедленно сделано армянскими проправительственными СМИ в надежде презентовать соглашение как новую внешнеполитическую победу режима Саргсяна.

Вызывает удивление и то, что в двустороннем документе между Евросоюзом и Арменией отражены вопросы урегулирования конфликта, имеющего место на территории третьей страны, а именно на оккупированных землях Азербайджана. Парадокс, достойный войти в летопись международной дипломатии...

Что это – предательство, удар в спину в условиях, когда отношения между ЕС и Азербайджаном развиваются по нарастающей? Или традиционная политика «двойных стандартов» Брюсселя, с которым нам следует прекратить всякие переговоры по новому соглашению, пересмотреть позицию по ряду других сфер взаимодействия с Западом, задуматься об уровне участия в предстоящем в ноябре саммите "Восточного партнерства" и т.д.?

Но именно на эту «эмоциональную реакцию» азербайджанцев рассчитывают армяне и их истинные хозяева, готовые на все, чтобы сорвать все более укрепляющееся политическое и экономическое взаимодействие Азербайджана и ЕС, не допустить достижения качественно нового уровня в отношениях.

Однако более хладнокровный анализ армяно-европейского соглашения дает более детализированную и панорамную картину.

Во-первых, нет ничего нового, что отличало бы нынешний текст соглашения (а именно его «конфликтную часть») от определений, которые были отражены в тексте «покойного» ассоциативного соглашения между ЕС и Арменией. Более того, смысловая составляющая этого текста практически идентична дефинициям в двусторонних соглашениях, подписанных армянами с десятками стран. Все эти документы объединяет одно – возможность для армянских интерпретаций, основанных на игре слов. И новое соглашение с ЕС это не «победа» и даже не исключение, а все та же старая песня о главном.

Во-вторых, включение в соглашение с ЕС определений, касающихся урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, является еще одним документально зафиксированным свидетельством вовлечения Армении в этот конфликт. По сути, эта статья в преамбуле публично подтверждает агрессию Армении против Азербайджана.

И, наконец, в-третьих. Текст по конфликту отражен в преамбуле соглашения. В соответствии с законодательством Европейского союза статьи в преамбуле не являются юридически обязывающими в подписанных ЕС документах. Юридически обязательными являются только статьи в субстантивной части любых соглашений Европейского союза, включая новое соглашение с армянами. В субстантивной части этого документа этих определений нет.

Что это означает на практике? А то, что «конфликтная статья» в преамбуле соглашения не имеет никакой юридической силы и может быть использована исключительно в пропагандистских целях Еревана при соответствующей «интерпретационной игре слов».

Да, нам не нравится, что ЕС заключает соглашение со страной-агрессором. Более того, мы категорически отвергаем упоминание без нашего согласия территорий Азербайджана в документе между двумя другими сторонами. И это может, более того - должно стать предметом серьезного демарша Баку официальным представителям Брюсселя, а также основанием для возможных обращений Азербайджана в международные правовые институты.

Но сегодня уже ничто не мешает нам сделать наше новое соглашение с ЕС таким, каким мы хотим его видеть. Противник раскрыл свои карты. У нас появился, как говорят военные, «операционный простор» для действий.

Наши переговоры только начались и ведутся на основе проекта документа, представленного азербайджанской стороной (кстати, впервые в истории ЕС, который всегда выступал автором соглашений). Естественно, в этом соглашении наши национальные интересы будут соблюдены в максимально возможном объеме.

Кроме того, формулировки нового соглашения между ЕС и Арменией по армяно-азербайджанскому конфликту были разработаны для «уже усопшего» ассоциативного соглашения между ними еще в 2013 году, а за эти пять лет Европа сильно изменилась.

У ЕС в 2016 году появилась новая стратегия внешней политики, где четко указывается, что Евросоюз рассматривает поддержку территориальной целостности в рамках международных границ как своих стран, так и соседей, как одно из приоритетных направлений деятельности. Появилась собственная каталонская проблема. После «арабской весны» и прошлогодних событий в Турции обрушились отношения с большинством соседей – мусульманскими странами, и Азербайджан выглядит чуть ли не единственным островом предсказуемой стабильности. Была подписана и вновь находится под угрозой ядерная сделка с Ираном, в вовлечении которого в экономические и транспортные отношения с Европой ключевую роль играет все тот же Азербайджан. Стали реальными очертания стратегически важных для ЕС энергетических и транспортных проектов с самым активным участием нашей страны. И наконец, произошли изменения в заявлениях официального Брюсселя. Евросоюз, который до 2015 года избегал открытой демонстрации отношения в проблеме территориальной целостности Азербайджана, устами президента Совета ЕС Дональда Туска и вице-президента Федерики Могерини регулярно заявляет об открытой поддержке нашей страны в этом вопросе.

Если коротко, то за эти пять лет у Азербайджана появился серьезный плацдарм для равноправного разговора с Брюсселем с учетом своих национальных интересов. Настало время реализовать эти достижения в новом политическом документе, каким является соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова)