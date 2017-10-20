Президент Ильхам Алиев: Страна, разрушающая мечети, никогда не может быть другом мусульманских государств (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Страна, разрушающая мечети, никогда не может быть другом мусульманских государств.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в своем выступлении на IX Саммите восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества D-8, в котором он принял участие в качестве особого гостя.

"Уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Уважаемый генеральный секретарь. Дамы и господа. В первую очередь благодарю моего дорогого брата Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение на IX Саммит Организации экономического сотрудничества D-8 и оказанное гостеприимство. Несмотря на то, что Азербайджан не является членом D-8, Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Азербайджан на это мероприятие. За это я выражаю глубокую признательность своему брату. Саммит "Большой двадцатки" в ноябре 2015 года прошел в турецком городе Анталья. Турция могла пригласить на эту встречу в качестве особого гостя лишь одну страну, не являющуюся членом группы, и Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил на это мероприятие Азербайджан. Это является очередным наглядным примером азербайджано-турецкого братства, дружбы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства привлек внимание участников встречи к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«Армения уже более 25 лет оккупирует исторические земли Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. На этих территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. В 1992 году Армения учинила Ходжалинский геноцид. В результате этого военного преступления было убито 613 мирных азербайджанцев, из них 106 женщин и 63 ребенка. Тысячи людей были ранены и пропали без вести. Совет безопасности ООН принял четыре резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях содержится требование немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских земель. В то же время аналогичные решения и резолюции приняли Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ и другие организации. Однако являющаяся оккупантом Армения игнорирует эти решения и продолжает военные преступления против мирного населения», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в результате вооруженного нападения Армении в апреле прошлого года на линии соприкосновения войск погибли военнослужащие и гражданские лица.

«Были разрушены сотни жилых домов. Азербайджан решительно пресек эту провокацию Армении, наша армия освободила часть наших земель от армянских захватчиков. После этого был заново отстроен полностью разрушенный Арменией поселок Джоджуг Марджанлы. В этом поселке, состоящем из 150 домов, были построены школа, медицинский пункт и мечеть. Эта мечеть похожа на мечеть, разрушенную армянами в Шуше», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Нагорный Карабах исторически является азербайджанской землей.

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе резолюций Совета безопасности ООН. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда не позволят, чтобы на его исконной земле было создано второе так называемое армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не является и не будет темой переговоров», - сказал Президент Азербайджана.

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